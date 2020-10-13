11 октября во селе Петровка Николаевского района автомобиль Daewoo Lanos сбил 13 летнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.



После ДТП машина скрылась с места происшествия, а 13-летняя девочка с травмами была доставлена ​​в больницу.

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Впоследствии полицейские разыскали водителя. Им оказалась 42-летняя жительница этого же села.



По данному факту следователи открыли уголовное производство. Если вина женщины будет доказана, то ей грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.



Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.