В четверг, 13 мая, в ОГА прошла рабочая встреча заместителя председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Трайтли с олимпийским чемпионом по фристайлу Александром Абраменко по развитию данного вида спорта на Николаевщине и в целом в Украине. Ою этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

На встрече также присутствовали старший тренер сборной Украины по фристайлу Максим Нескромный, депутат областного совета Оксана Калюжная, представитель Офиса уполномоченного ВРУ по правам ребенка Павел Шульга.

фото: сайт Николаевской ОГА

В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы развития фристайла.

По мнению Александра Абраменко у Николаева есть шанс стать настоящим центром развития этого вида спорта в Украине. Речь идет о создании базы олимпийской подготовки по фристайлу на территории города.

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В свою очередь Максим Нескромный считает, что параллельно с работой над созданием такого масштабного проекта необходимо начинать работать с юными спортсменами уже сейчас. Для этого нужно найти спортивный зал и соответствующее снаряжение.

Заместитель председателя ОГА Александр Трайтли сказал, что готов общаться с Министерством молодежи и спорта Украины по этому вопросу. Он добавил, что проекты такого масштаба возможно реализовать только на всеукраинском уровне. А вопрос поиска помещения для занятий спортсменов будет взят на контроль.

На встрече определились с дорожной картой и определили первоочередные шаги.