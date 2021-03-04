Вопросы о задолженности по уплате налогов и сборов в местные бюджеты Николаевской области, путях сокращения и недопущения образования новой налоговой задолженности, а также проведения кампании по декларированию доходов граждан, полученных в 2020 году обсудили в среду, 3 марта, в Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Видеоселекторное совещание провел глава облгосадминистрации Виталий Ким с городскими, поселковыми, сельскими председателям территориальных общин Николаевской области. В совещании также участвовали глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, первый заместитель главы облгосадминистрации Георгий Решетилов, заместители главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин и Николай Маринов, и. о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина, начальник управления по работе с налоговым долгом ГУ ГНС в Николаевской области Александр Школяр, руководители органов власти и местного самоуправления.

И. о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина, подчеркнула, что сегодня уже можно говорить об определенной позитивной динамике в погашении налогового долга. В течение января 2021 года налоговый долг по платежам сводного бюджета уменьшился на 74,4 млн грн, или на 5,1 проц., по платежам государственного бюджета — на 74,3 млн грн, или на 7,4 процента. В январе 2021 года поступления в счет погашения налогового долга по платежам сводного бюджета составили 10,7 млн грн, государственного — 9,6 млн гривен.

По словам Ольги Купчишиной, 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины от 04 декабря 2020 года № 1072-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков урегулирования налогового долга на период действия карантинных мероприятий, вызванного коронавирусом. В соответствии с которым, плательщики, которые имели долг на 01.11.2020 года могут воспользоваться возможностью списания штрафных санкций и пени при условии уплаты налогового долга за основным платежом в течение 6 месяцев с момента вступления данного закона.

Плательщики должны подать в орган ГНС по месту учета такого налогового долга заявление о намерения воспользоваться данным положением в произвольной форме. Следует отметить, что эта норма действует лишь до 09 июня 2021 года.

ГНС в Николаевской области в течение февраля 2021 года направлено главам ОТГ письма, относительно разъяснения изменений в налоговый кодекс для принятия права воспользоваться данными изменениями и предоставление в орган ГНС по месту учета такого налогового долга заявления о намерении воспользоваться данной нормой. Однако, на настоящее время ни одна из ОТГ не воспользовалась нормами данных изменений. Хотя есть такие коммунальные предприятия, которые имеют незначительную задолженность перед бюджетом, и не пользуются данным правом. В результате чего, местный бюджет недополучает поступление средств.

«Я считаю, что к работе относительно погашения задолженности нужно привлекать глав территориальных общин, ведь от уплаты платежей и погашения задолженности, непосредственно, зависит наполнение местных бюджетов. А средства, которые поступят на счета местных советов за уплату налоговой задолженности дадут возможность направить их на развитие и реализацию потребностей того или другого населенного пункта, потому крайне важно принять все возможные меры для погашения задолженности перед бюджетом. Только добросовестное отношение плательщиков к своим обязанностям относительно своевременной уплаты налогов и понимания необходимости срочного погашения задолженности позволит решить проблему создания новых долгов. Конечно, главная цель ГУ ГНС в Николаевской области — не просто взыскать имеющийся налоговый долг, а, в первую очередь, упредить его появление путем стимулирования налогоплательщиков к самостоятельной уплате налоговых обязательств. Именно за этим направлением мы сегодня и работаем»,- отметила Ольга Купчишина.

Также, был рассмотрен вопрос организации в 2021 году кампании относительно декларирования доходов граждан, полученных в 2020 году. Особое внимание было сосредоточено на проведении мероприятий относительно привлечения к декларированию граждан, которые получили доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена непосредственно физическим лицом на земельных участках (паях) площадью более 2 гектаров (единоличники).

В 2020 году в ГУ ГНС в Николаевской области декларации об имущественном состоянии и доходах подали 40638 граждан, которые в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязаны задекларировать полученные доходы. Общая сумма задекларированного дохода составила 1 396,4 млн грн, что на 514,9 млн грн больше, чем задекларированный гражданами доход за аналогичный период прошлого года. К уплате задекларировано 89,8 млн грн налога на доходы физических лиц, и 9,9 млн грн военного сбора, что больше на 22,3 млн грн и 2,8 млн грн, соответственно, от задекларированных сумм за аналогичный период прошлого года.

В общем количестве граждан, которые подали декларации, наибольший удельный вес (83,9 проц.) составляют физические лица, которые задекларировали доход от самостоятельной обработки земельных участков (в т.ч. продажа сельскохозяйственной продукции). 34109 гражданами задекларировано 351 млн грн полученного дохода, 63,2 млн грн НДФЛ и 5,3 млн грн военного сбора. Следует отметить, что задекларированный этой категорией граждан налог на доходы физических лиц составляет более 70 проц. от общего объема, задекларированного НДФЛ. Общая сумма задекларированного дохода на 1 гектар составляет 1330 гривен.

По результатам проведенного совещания участниками были обсуждены ряд заданий и приняты соответствующие решения относительно анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий-должников, проведения мероприятий по взысканию задолженности, обеспечения сокращения налогового долга, предотвращения роста новых долгов перед бюджетом, а также относительно проведения кампании декларирования доходов граждан, полученных в 2020 году.