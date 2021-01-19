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В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике
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Николаевская школа №57 имени Т.Г.Шевченко стала победителем грантового конкурса «FIRST LEGO League Challange Class Pack 2021» на введение уроков робототехники. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Школу №57 имени Т.Г.Шевченко выбрали среди 104 участников. Конкурс длился пару месяцев путем тщательного отбора, вычитки мотивационных писем, личных собеседований.

Основная цель будущего сотрудничества: привлечь как можно больше детей к STEM-образованию.

Цель реализации Гранта: Внедрить программы по робототехнике и проектной деятельности FIRST LEGO League в учебный процесс (в качестве отдельного модульного урока или дополнительных тем / занятий на уже существующих уроках информатики, технологий, ЯДС и других).

Заведение получит: базовые наборы робототехники Spike Prime; ресурсные наборы робототехники Spike Prime; тематические поля сезона с LEGO-задачами (миссиями) комлекты печатных материалов (тетрадей).

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Алина Сидорова

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