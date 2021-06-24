Сегодня Николаевский международный аэропорт впервые принял на борт — Boeing 757, двухсотый. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На борту находились 61 военнослужащий из Великобритании, которые примут участие в ежегодных военно-морских учениях «Sea Breeze».

Прилетели к нам на обучение военнослужащие из Великобритании «Sea Breeze», 61 человек. Команда ММА приняли рейс, обслужили его в течение 40 минут и отправили его обратно. Военнослужащие отправились на полигон. 27-го июня тоже ожидаем самолет, — написано в сообщении.