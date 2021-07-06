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В Николаевском художественном музее открылась выставка «Японский дизайн»

japonskij dizajn - В Николаевском художественном музее открылась выставка
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На выставке «Японский дизайн», которая открылась в Николаевском областном художественном музее им. В.В. Верещагина, представленные самостоятельные изделия из японской бумаги, самобытные японские кимоно из шелка и с ярким декором, пояса к кимоно — оби и другая атрибутика национального костюма. Также гости выставки смогут увидеть творческие работы на тему традиционных японских праздников.

Выставка проводится по инициативе ОО «Николаевское общество японской культуры» Татикадзе «. Экспонаты предоставлены Посольством Японии и украинском-Японским центром КПИ им. Игоря Сикорского.

Даты проведения: 06.07 — 28.08.2021.

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Алина Сидорова

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