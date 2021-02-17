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Главная страница » Blog » Бизнес » В Николаевском кафе «Лимонад» изъяли алкоголь и сигареты, владельца оштрафуют за незаконную торговлю

В Николаевском кафе «Лимонад» изъяли алкоголь и сигареты, владельца оштрафуют за незаконную торговлю

В Николаевском кафе «Лимонад» изъяли алкоголь и сигареты, владельца оштрафуют за незаконную торговлю
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Главным управлением ГНС в Николаевской области постоянно проводятся мероприятия относительно детенизации рынка подакцизных товаров и контроля за соблюдением  субъектами хозяйственной деятельности требований действующего налогового законодательства относительно применения регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, недавно, специалисты управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области провели контрольно-проверочные мероприятия кафетерия «Лимонад», расположенного в г. Николаеве.

В ходе проверки установлен факт отсутствия у субъекта хозяйственной деятельности лицензий на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями, регистратора расчетных операций и не учтенный подакцизный товар на общую сумму 23,4 тыс. гривен.

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К субъекту хозяйственной деятельности будут применены штрафные санкции, подакцизный товар изъят в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, что согласно нормам налогового законодательства Украины, субъекты предпринимательства до начала осуществления деятельности по розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями обязаны получить соответствующую лицензию и иметь регистратор расчетных операций, — отмечено в сообщении.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность на территории  Николаевской области, могут получить лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в Центрах обслуживания плательщиков, или в управлении  контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47.

Также обращаем внимание, что прежде чем начать использовать РРО в торговой точке, необходимо заключить договор на его обслуживание в сервисном центре и поставить кассовый аппарат на учет в налоговых органах. Информируем о возможности использования программного РРО, вместо классического кассового аппарата. Детальнее о начале работы с программным РРО и его регистрации можно ознакомиться в баннере «Программные РРО» на вебпортале ГНС Украины, по ссылке: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Обращаемся с просьбой к небезразличным гражданам, в случае, если вам станут известные факты осуществления хозяйственной деятельности без применения кассовых апаратов, нелегальной продажи алкогольных напитков и табачных изделий, уведомляйте Главное управление ГНС в Николаевской области в форме обращения по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6 или на электронный почтовый ящик: mk.zvernennya@tax.gov.ua

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Людмила Александрова

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