В Николаевском городском физкультурно-оздоровительном клубе инвалидов «Виктория» сделали капитальный ремонт. Помещение обновили извне и внутри, утеплили, заменили освещение, купили новую мебель и тренажеры, обустроили прилегающую территорию. Сегодня в помещениях тепло и уютно, созданы все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями комфортно проводили здесь свой досуг.

Деньги на ремонт выделили из городского бюджета, им занимался городской департамент ЖКХ.

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Заведение не видело ремонта с момента его основания. Вопрос о необходимости комплексного обновления возбудила Ольга Виноградова, внештатная советник городского головы. Обращение были рассмотрены на постоянных комиссиях городского совета и были лично поддержаны городским головой Александром Сенкевичем.

Работы в сентябре текущего года. И сегодня, в Международный день людей с инвалидностью, клуб гостеприимно открыл свои двери для посетителей.

Справка:

Клуб «Виктория» был создан в 1988 году, его задача — пропаганда здорового образа жизни среди инвалидов, совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата.

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