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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевском роддоме спасли роженицу

В Николаевском роддоме спасли роженицу

В Николаевском роддоме спасли роженицу
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В декабре прошлого года в КНП НГС «Родильный дом №3» произошел случай эмболии околоплодными водами, роженицу удалось спасти. Об этом сообщается на Фейсбук-странице роддома.

Пациентка 19-ти лет, с рубцом на матке (кесарево сечение в анамнезе), отказалась от предложенной врачом попытки родов через естественные родовые пути. Во время операции, после изъятия ребенка, у женщины началась клиническая картина эмболии. Все усилия врача-анестезиолога и хирурга были направлены на оказание своевременной и квалифицированной помощи, ориентируясь на международные клинические рекомендации. Благодаря правильной тактике, у женщины не возникло никаких тяжелых органных и функциональных нарушений. Вместе с ребенком мать выписалась домой.

Как объяснили врачи, эмболия околоплодными водами- это осложнение беременности или родов, которое возникает в результате попадания элементов околоплодных вод в кровоток матери и сопровождается развитием тяжелой системной воспалительной реакции.

Частота возникновения данной патологии до 1: 80.000 родов и сопровождается высокой летальностью — до 86,5%, при этом 25% женщин умирают в течение первого часа.

В структуре материнской летальности ЭОВ составляет 1,2 — 16,5%. В 70% случаев возникает во время родов, в 19% — во время кесарева сечения и в 11% — после родов.

На примере этого случая хочется отметить, что тактика родоразрешения всегда должна быть выбрана, учитывая все факторы риска и анамнеза пациентки. Операция кесарева сечения не должна становиться методом выбора, когда для нее нет четких показаний, — акцентировано в сообщении.

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Людмила Александрова

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