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В Николаевском русдраме премьерой сказки открылся V театральный летний сезон

vlcsnap 2021 06 01 14h09m19s773 - В Николаевском русдраме премьерой сказки открылся V театральный летний сезон
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1 июня, в День защиты детей, в Николаевском русдраме премьерой сказки «Однажды в Африке» открылся 5 летний сезон.

История героев постановки рассказывает детям, что одними из главных ценностей в жизни есть дружба и добро. Действительно, в спектакле добро «чувствовалось» буквально в каждой детали: игре актеров, декорациях, костюмах, во всем творческом вкладе коллектива театра, который остался за кулисами.

Режиссер постановки Константин Гроссман рассказывает: несмотря на большой опыт, волнуется перед каждой премьерой. Маленького зрителя называет довольно привередливым и чувствующим фальшь. Оттого считает свою работу еще интереснее, ведь никогда до конца не знает, что получится в финале и какой будет реакция зрительного зала.

Кстати, из-за плохой погоды спектакль пришлось перенести с летней площадки на большую сцену. Поэтому стать участниками большого театрализованного праздника смогли 170 маленьких зрителей. Это почти вдвое больше, чем ожидалось. Дети баловались, передвигались по зрительному залу и находились в постоянном взаимодействии с артистами.

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Алина Сидорова

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