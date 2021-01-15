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Главная страница » Blog » Власть » В николаевском УКСе проводят обыски

В николаевском УКСе проводят обыски

В николаевском УКСе проводят обыски
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Сегодня в управлении капитального строительства Николаевского городского совета проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. Такое сообщение опубликовали на странице ведомства в Фейсбук.

Сотрудники Управления беспрепятственно предоставляют все документы и необходимую информацию, в соответствии с постановлением суда.

Со своей стороны, всесторонне способствуем установлению истинного положения вещей и помогаем следствию. Управление в своей деятельности четко придерживается действующего законодательства и строительных норм Украины. Надеемся, следственные действия будут проводиться беспристрастно и в рамках действующего законодательства, — говорится в тексте сообщения.
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