В Николаевском зоопарке в семействе мунтжаков китайских (лат. Muntiacus reeves), которых зовут Финик и Фишка, родился малыш. Радостное событие произошло 24 января. Мама и новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, они сейчас находятся в зимнем вольере антилопника. Об этом сообщается на Facebook-странице зоопарка.

«Молока для вскармливания малыша у самки хватает. Взаимоотношения Фишки с детенышем хорошие, она кормит и обогревает его. Буквально через несколько часов после рождения малыш уже начал ходить самостоятельно», — отмечается в сообщении.

Чуть позже малышу подберут имя, а весной его вместе с родителями уже смогут увидеть в вольере.

Мунтжак китайский распространен в Южном Китае, Тайване и Японии. Завезен в некоторых животных Европы, где проживает в естественном состоянии. Мунтак или лающий олень — один из мельчайших видов оленей. А еще это один из древнейших в эволюционном плане вид оленей.