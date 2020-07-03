У верблюдов Султана и Зайтуны родился верблюжонок. Мама и новорожденный малыш чувствуют себя очень хорошо. Сейчас они находятся в зимнем вольере для того, чтобы новорожденного не беспокоили посетители, чтобы сохранить тишину и покой.

Взаимоотношения верблюдицы с детенышем хорошие, она кормит и обогревает его, заботясь таким образом о малыше. Верблюжонок уже проявляет активность и любопытство, но, все равно, пока еще мало ходит, больше лежит. Чуть позже верблюжонок начнет выходить в общий вольер, где посетители смогут понаблюдать за ним.

