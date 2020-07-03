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Главная страница » Blog » Зоосад » В Николаевском зоопарке родился верблюжонок

В Николаевском зоопарке родился верблюжонок

В Николаевском зоопарке родился верблюжонок
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У верблюдов Султана и Зайтуны родился верблюжонок. Мама и новорожденный малыш чувствуют себя очень хорошо. Сейчас они находятся в зимнем вольере для того, чтобы новорожденного не беспокоили посетители, чтобы сохранить тишину и покой.

2020 07 03 v1 - В Николаевском зоопарке родился верблюжонок

Взаимоотношения верблюдицы с детенышем хорошие, она кормит и обогревает его, заботясь таким образом о малыше. Верблюжонок уже проявляет активность и любопытство, но, все равно, пока еще мало ходит, больше лежит. Чуть позже верблюжонок начнет выходить в общий вольер, где посетители смогут понаблюдать за ним.

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Алина Сидорова

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