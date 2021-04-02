Весна подарила приятное событие. 10 марта в семействе двугорбых верблюдов (лат. Camelus Bactrianus Dom.) Султана и Дюны родился верблюжонок.

Это самочка, которой уже дали имя Джола.

Фото Джоли: Николаевского зоопарка

Молока для вскармливания новорожденной Джоли у Дюны хватает. Взаимоотношения верблюдицы с детенышем хорошие. Дюна — очень заботливая мамочка. Она ни на минуту не выпускает своих малышей из виду.

Мама и новорожденный ребенок чувствуют себя очень хорошо, они сейчас находятся в зимнем вольере. Впоследствии, при благоприятных погодных условиях, примерно через две недели, Дюну со своей дочерью Джоли можно будет увидеть в летнем вольере.