Сегодня Пятница, 2 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

len 600x400 - К чему приводит лень в обучении: мультик, который необходимо показать каждому ребенку

К чему приводит лень в обучении: мультик, который необходимо показать каждому ребенку

pozhar 600x400 - Спасатели призывают не сжигать сухостой

Спасатели призывают не сжигать сухостой

mal 1 590x400 - В Николаевском зоопарке снова пополнение

В Николаевском зоопарке снова пополнение

marshrutka 600x400 - В Николаеве общественный транспорт будет ходить только в определенные часы

В Николаеве общественный транспорт будет ходить только в определенные часы

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Зоосад » В Николаевском зоопарке снова пополнение

В Николаевском зоопарке снова пополнение

mal 1 - В Николаевском зоопарке снова пополнение
0

Весна подарила приятное событие. 10 марта в семействе двугорбых верблюдов (лат. Camelus Bactrianus Dom.) Султана и Дюны родился верблюжонок.

Это самочка, которой уже дали имя Джола.

mal 2 - В Николаевском зоопарке снова пополнение
Фото Джоли: Николаевского зоопарка

Молока для вскармливания новорожденной Джоли у Дюны хватает. Взаимоотношения верблюдицы с детенышем хорошие. Дюна — очень заботливая мамочка. Она ни на минуту не выпускает своих малышей из виду.

Мама и новорожденный ребенок чувствуют себя очень хорошо, они сейчас находятся в зимнем вольере. Впоследствии, при благоприятных погодных условиях, примерно через две недели, Дюну со своей дочерью Джоли можно будет увидеть в летнем вольере.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве общественный транспорт будет ходить только в определенные часы
Next post Спасатели призывают не сжигать сухостой

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий