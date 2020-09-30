Сегодня Среда, 30 сентября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Автовладельцы Николаевщины оплатили в местные бюджеты 3,3 млн грн транспортного налога

Автовладельцы Николаевщины оплатили в местные бюджеты 3,3 млн грн транспортного налога

Курсирующие до «Намыва» троллейбусы изменили в маршруты

Курсирующие до «Намыва» троллейбусы изменили в маршруты

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » В НКРЭКУ посчитали сколько пенсионеры тратят на отопление

В НКРЭКУ посчитали сколько пенсионеры тратят на отопление

В НКРЭКУ посчитали сколько пенсионеры тратят на отопление
0

На сегодня доля расходов на услуги поставки тепловой энергии от среднемесячного дохода домохозяйства составляет 11%, в то время как для пожилых людей такой показатель составляет около 25%, что является критически высоким уровнем. Об этом сообщают в НКРЭКУ.

Отопительный сезон в Николаеве снова на грани срыва

В комиссии отмечают, что основой для снижения финансового бремени для населения кроме субсидий должно стать внедрение энергоэффективных технологий, как самими жителями, так и лицензиатами НКРЭКУ, а также налаживание коммуникации между представителем коммунальной услуги и потребителем.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаевской области выявлено 155 новых случаев COVID-19
Next post В Украине расширят список тех, кто сможет получил жилье вне очереди

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет