На сегодня доля расходов на услуги поставки тепловой энергии от среднемесячного дохода домохозяйства составляет 11%, в то время как для пожилых людей такой показатель составляет около 25%, что является критически высоким уровнем. Об этом сообщают в НКРЭКУ.

Отопительный сезон в Николаеве снова на грани срыва

В комиссии отмечают, что основой для снижения финансового бремени для населения кроме субсидий должно стать внедрение энергоэффективных технологий, как самими жителями, так и лицензиатами НКРЭКУ, а также налаживание коммуникации между представителем коммунальной услуги и потребителем.