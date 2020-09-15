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Главная страница » Blog » Криминал » В Новой Одессой чуть не убили 25-летнего мужчину

В Новой Одессой чуть не убили 25-летнего мужчину

В Новой Одессой чуть не убили 25-летнего мужчину
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Вчера, 13 сентября, около 19:00 в с. Кандыбино Новоодесского района между 25-летним пострадавшим и его 48-летним односельчанином у местного магазина, где мужчины выпивали, возникла ссора, переросшая в драку.

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Свидетели происшествия вмешались в конфликт и на время успокоили мужчин. Однако 48-летний злоумышленник отправился домой, взял нож, вернулся и нанес пострадавшему ранения — в плечо и в область сердца. Раненого 25-летнего мужчину доставили в больницу, где он находится и сейчас.

Задержанному грозит до 15 лет заключения. В ближайшее время ему будет избираться мера пресечения. Сейчас продолжается досудебное следствие.

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