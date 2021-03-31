В Национальную службу представлены предложения от 710 поставщиков медицинских услуг, которые хотели бы заключить договор по новому пакету «Ведение беременности в амбулаторных условиях».

С 1 апреля в Украине стартует Программа медицинских гарантий. В ней в фокусе особого внимания приоритетные направления. Среди которых — охрана материнства и детства. Медицинская помощь при родах останется приоритетным направлением и в текущем году.

Женщины могут выбирать, у кого и где вести наблюдение неосложненной беременности: у семейного врача или у гинеколога в женской консультации. Кроме того, украински имеют право на выбор гинеколога, который будет вести беременность, и выбор роддома, в котором рожать. При этом место жительства или прописки не имеет значения. Никаких благотворительных взносов платить не нужно.

Для того, чтобы обеспечить качественную и безопасную медицинскую помощь матери и ребенка в этом году мы выделили отдельный пакет медицинских услуг «Ведение беременности в амбулаторных условиях». В Национальную службу представлены предложения от 710 поставщиков медицинских услуг, которые хотели бы заключить договор по этому новому пакету.

Тариф на медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях составляет 720 гривен в месяц. Чтобы его получить, больница должна соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при нормальной и осложненной беременности. А также быть в состоянии делать пренатальный скрининг — УЗИ и биохимические маркеры.

В этот пакет входят, в частности, такие бесплатные услуги:

динамическое наблюдение беременности, включая контроль за состоянием здоровья беременной, необходимые обследования и консультации;

динамическое наблюдение беременности, включая контроль за состоянием здоровья беременной, необходимые обследования и консультации; организация и проведение диспансерного наблюдения (постановки на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии группы риска);

организация и проведение диспансерного наблюдения (постановки на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии группы риска); лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам, в частности, УЗИ, общеклинические и биохимические лабораторные исследования, наблюдения или лечения в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;

лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам, в частности, УЗИ, общеклинические и биохимические лабораторные исследования, наблюдения или лечения в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара; профилактика осложнений беременности и послеродового периода и тому подобное.

К гинекологу женщина может обратиться без направления. Она имеет право выбрать заведение, где наблюдать беременность. Независимо от места регистрации или фактического проживания. Лабораторные исследования и инструментальные исследования в соответствии с потребностями беременной, будут бесплатными, если заведение заключило соответствующий договор с Национальной службой здоровья.

Если женщина нуждается в госпитализации для сохранения беременности, то она получает такую ​​помощь также безвозмездно — в рамках пакета стационарной медицинской помощи. Для плановой госпитализации нужно электронное направление от врача, который наблюдает беременную. Неотложная медицинская помощь оказывается без направления.

Национальная служба здоровья Украины заботится о комплексной помощи матери и ребенку. Медучреждение, которое оказывает помощь при родах, и предоставляет неонатальную помощь, получает повышенный коэффициент. За каждые роды в таком заведении НСЗУ заплатит 10 859 грн.