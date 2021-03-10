В Украине с 1 апреля повысят тариф на роды до 10 382 гривен — эти деньги будет платить государство. Об этом в среду, 10 марта заявил глава Нацслужбы здоровья Андрей Виленский в интервью LIGA.Life, передает Novosti-n .

Также появится пакет на ведение беременности — 720 грн/мес из расчета, условно, на восемь месяцев. Чтобы его получить, больница должна соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при осложненной беременности, а также быть в состоянии делать пренатальный скрининг — УЗИ и биохимические маркеры.

НСЗУ в 2021 году будет стимулировать, чтобы роддома улучшались и оказывали комплексы услуг мамам и младенцам. Медучреждение, которое и принимает роды, и предоставляет неонатальную помощь (лечение новорожденных, — прим. ред.), будет получать повышающие коэффициенты по оплате услуг — 1,046.

«Это хорошо для маленьких пациентов, которых не будут перевозить из одного медучреждения в другое. Потому что для ребенка это риск. И в неонатологическом пакете будет условие иметь неонатологическую бригаду, которая сможет предоставить нужную медпомощь маленькому пациенту в дороге. По неонатальной помощи у нас будет едва ли не самый высокий тариф. У нас он вырастет до 113 тыс. 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг», — пояснил Виленский.

В то же время если в составе медучреждения есть неонатальная бригада, то тариф на помощь младенцам до 1,5 кг будет уже не 113 тысяч, а 135 тысяч грн. При этом тариф за помощь новорожденным весом свыше 1,5 кг будет составлять 25 тыс. 115 грн.