В областной инфекционной больнице следователи проводят обыск в рамках расследования уголовного производства. Поводом для открытия производства стала публикация в одной из социальных сетей. Об этом сообщают в полиции. На своей странице один из кандидатов на местных выборах сообщил о проведении ремонта в больнице.

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Расследование начали по признакам ч. 3 ст. 160 УК «Предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, сопровождающейся предвыборной агитацией или агитацией по референдуму, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах».

В рамках расследования сегодня, 15 октября, полицейские проводят обыск в медучреждении. Цель — извлечение официальной документации для дальнейшего анализа и исследования. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.