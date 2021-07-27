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Главная страница » Blog » Культура » В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

farfor - В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора
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В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфоровых изделий, которые длительное время хранились в фондах музея. Преимущественно это посуда и статуэтки от известных в XVII-XX вв. европейских и восточных производителей фарфора из Германии, Австрии, Англии, Франции, Японии и Китая.

Ольга Яблуновская, главная хранительница музейных фондов, называет музейную коллекцию фарфора не большой. Сейчас она насчитывает около 600 изделий, которые собиралась с 1948 года. Незначительная часть была представлена ​​в экспозициях музея. Остальные — никогда не были доступны посетителям. Около 300 экспонатов собираются оцифровать, внести в каталоги и с 5 изделий сделать 3D-модели.

В музее отмечают, что вести цифровой учет предметов — требование времени. Прежде всего это важно для сохранения экспонатов, а уже потом дает широкому кругу пользователей в удобном формате ознакомиться с музейной коллекцией.

Оцифровка фарфоровой коллекции стала продолжением сотрудничества музея с КУ «Агентство развития Николаева» и Украинским культурным фондом.

Представитель Агентства развития Евгений Гомонюк рассказывает, что для создания цифровой коллекции используется оборудование учреждения: камера, штатив, софтбокс и платформа, которая вращает предметы на 360°.

После завершения проекта цифровые копии будут доступны для просмотра на сайте музея и в формате печатного каталога.

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Алина Сидорова

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