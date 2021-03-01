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Главная страница » Blog » Происшествия » В Очаковской школе взорвалась котельная, есть пострадавший

В Очаковской школе взорвалась котельная, есть пострадавший

В Очаковской школе взорвалась котельная, есть пострадавший
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Сегодня, 1 марта, около 7:40 в одном из сел Очаковского района произошел взрыв в школьной котельной. Об этом сообщили в ГУНП.

Под завалами оказался человек, который в момент взрыва находился в помещении. На место происшествия оперативно прибыли наряды пожарно-спасательных частей ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели быстро локализовали и ликвидировали пожар. Пострадавшего освободили из-под завалов и госпитализировали в больницу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины взрыва. Продолжаются следственные действия.

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Алина Сидорова

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