Утром 19 октября в Очаковский отдел полиции обратился 41-летний председатель села Черноморка. Он сообщил, что неизвестные пытались поджечь его автомобиль.

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Машину владелец вечером оставил во дворе своего частного дома, а утром заметил неизвестную жидкость на колесах, сожженые рукавицы — на крыше и рядом с автомобилем. Сама машина не загорелась.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли подожжены рукавицы и остатки жидкости с колес, которые сейчас направлены на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия.