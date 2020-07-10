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Главная страница » Blog » Власть » В Одесской и Николаевской областях силовики тренировались отражать нападения морских “террористов”

В Одесской и Николаевской областях силовики тренировались отражать нападения морских «террористов»

В Одесской и Николаевской областях силовики тренировались отражать нападения морских «террористов»
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Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провел в Николаевской и Одесской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения. Об этом сообщили в пресс — группе Управления СБ Украины в Николаевской области.

u1 - В Одесской и Николаевской областях силовики тренировались отражать нападения морских

В мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти.

u3 - В Одесской и Николаевской областях силовики тренировались отражать нападения морских

Целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры южных регионов страны.

u4 - В Одесской и Николаевской областях силовики тренировались отражать нападения морских

По легенде учений несколько условных «диверсионных групп» пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. «Злоумышленники» осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт.

u5 - В Одесской и Николаевской областях силовики тренировались отражать нападения морских

Еще одна группа вооруженных «террористов» проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом «диверсанты» захватили в «заложники» несколько человек из руководящего состава порта.

Участники учений поэтапно отработали совместные действия, оценили эффективность сил и средств, направленных на противодействие террористическим проявлениям. Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения «заложников».

По итогам обучения определено состояние защищенности объектов предприятия и предоставлены четкие инструкции его руководству относительно действий при возможных угрозах.

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Елена Кораб

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