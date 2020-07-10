Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины провел в Николаевской и Одесской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения. Об этом сообщили в пресс — группе Управления СБ Украины в Николаевской области.

В мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти.

Целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры южных регионов страны.

По легенде учений несколько условных «диверсионных групп» пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. «Злоумышленники» осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт.

Еще одна группа вооруженных «террористов» проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом «диверсанты» захватили в «заложники» несколько человек из руководящего состава порта.

Участники учений поэтапно отработали совместные действия, оценили эффективность сил и средств, направленных на противодействие террористическим проявлениям. Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения «заложников».

По итогам обучения определено состояние защищенности объектов предприятия и предоставлены четкие инструкции его руководству относительно действий при возможных угрозах.