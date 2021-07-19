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Главная страница » Blog » Власть » В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

2020 06 02 diya - В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»
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В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію». Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук во время встречи Veteran Public Talk, состоявшейся в киевском ветеранской пространстве Veteran Hub.

«После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія». Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов. Также сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса «Дія», — рассказал Владимир Левчук.

Кроме того, он отметил, что Минветеранов работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

«Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки в том числе и в регионах, а также от международных организаций», — подчеркнул замминистра.

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Татьяна Корбун

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