

В Николаеве установили мемориальную доску патриоту Украины, воину, погибшему во время проведения антитеррористической операции, военнослужащему Роману Климову. Памятный знак расположился на здании школы №14, где он учился.

Роман Климов ушел на фронт добровольцем в 2014 году, тогда ему было 25 лет. Служил старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Жизнь Романа трагически оборвалась в феврале 2017 года, во время вражеского минометного обстрела. Герой посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

На открытии мемориальной доски мама военнослужащего Татьяна Алексеевна рассказала о жизненном пути своего сына. Она отметила, что в памяти родных Роман навсегда останется светлым и жизнерадостным человеком.

Когда наступило решающее время для страны, он без колебаний пошел на войну и отдал свою жизнь за мирную жизнь каждого из нас. — говорит Татьяна Алексеевна.

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