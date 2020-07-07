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Главная страница » Blog » Бизнес » В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей

В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей

В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей
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В первом полугодии 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в местные бюджеты 3,2 млрд грн налоговых платежей, что на 193,2 млн грн больше, чем в январе-июне 2019 года. В Службе отмечают, что рост поступлений достигнут по всем бюджетоформирующим налогам.

В частности, за 6 месяцев 2020 года местная казна получила налог на доходы физических лиц на сумму свыше 2,2 млрд грн, единый налог с юридических и физических лиц — 397,7 млн грн, плату за землю — 305,5 млн гривен.

Кроме того, местные бюджеты пополнились благодаря уплате акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизными товарами в сумме — 81,5 млн грн, налога на прибыль — 78,1 млн грн, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 43,4 млн грн, рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов — 24,9 млн грн, экологического налога — 13,1 млн грн, платы за лицензии — 14,1 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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