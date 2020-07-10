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Главная страница » Blog » Бизнес » В первом полугодии в ГНС в Николаевщины поступило 32 запроса на получение публичной информации

В первом полугодии в ГНС в Николаевщины поступило 32 запроса на получение публичной информации

В первом полугодии в ГНС в Николаевщины поступило 32 запроса на получение публичной информации
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С целью обеспечения прозрачности и открытости своей деятельности, реализации права каждого на доступ к публичной информации, предоставление информации по запросам в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» (далее — Закон) ГУ ГНС в Николаевской области обеспечено рассмотрение запросов относительно предоставления публичной информации.

В Главное управление ГНС в Николаевской области в первом полугодии 2020 года в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» поступило 32 запроса на получение публичной информации, в т.ч. за июнь — 4, (за январь-июнь 2019 года  поступило 37 запросов) из них:

—   по почте — 4 (12,5 проц.),

  • средствами электронной связи — 20 (62,5 проц.),
  • лично от граждан — 7 (21,9 проц.),
  • по телефону — 1 (3,1 проц.).

Кроме того, следует отметить, что запросы поступили от:

  • граждан — 18 (56,3 проц.)
  • от юридических лиц  — 10 (31,2 проц.)
  • от других органов исполнительной власти как распорядителю информации — 4 (12,5 проц.)

В большинстве случаев, граждане обращались с просьбой предоставить информацию относительно деятельности предприятий, работы комиссии по вопросам остановки регистрации НН/РК, сведений о третьих лицах, налогового долга, предоставления копий документов.

На все запросы на публичную информацию были предоставлены надлежащие ответы без нарушения сроков, определенных законодательством.

По результатам рассмотрения удовлетворен 31 запрос (96,9 проц. от общего количества), направлено надлежащему распорядителю с одновременным сообщением об этом гражданина в соответствии с п. 3 ст.22 Закона Украины «О доступе к публичной информации»  — 1 запрос (3,1 проц.).

Напоминаем, что запрос на получение публичной информации, в соответствии с Законом Украины от 13 января 2011 года №2939 — VІ «О доступе к публичной информации», может быть подан:

— по почтовому адресу:   54001, г. Николаев, ул. Лягина, 6;

— по факсу: (0512) 37-06-10;

— по телефону : (0512) 50-18-66;

— по электронному адресу:  mk.official@tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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