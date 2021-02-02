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Главная страница » Blog » Главная » В Первомайске подожгли “Эпицентр”

В Первомайске подожгли «Эпицентр»

В Первомайске подожгли «Эпицентр»
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Сегодня, 2 февраля, около 13:00 часов в торговом центре «Эпицентр» в городе Первомайске произошел пожар, сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.  

По предварительным данным никто не пострадал, персонал и посетители были эвакуированы.

Чуть более часа понадобилось спасателям, чтобы локализировать масштабный пожар на площади четыре тыс. м.кв. К тушению привлечены 73 чел. и 19 ед. техники, из них от ГСЧС 65 чел. и 15 ед. техники.

 Как сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области, установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджегши помещения, бросился бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Сейчас преступник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство».

pozhezha2 - В Первомайске подожгли
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Людмила Александрова

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