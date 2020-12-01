30 ноября об исчезновении 62-летнего пострадавшего в полицию заявила староста сельского совета. Когда стражи порядка прибыли домой к мужчине в селе Ивановка, то нашли хозяина мертвым.

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На теле потерпевшего было несколько ножевых ранений в грудь и бедро. Для установления точной причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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О погибшем известно, что он работал охранником в местном детском саду, длительное время жил сам. Также установлено, что из дома мужа исчез мопед Honda, мобильный телефон и ноутбук.

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Уголовное производство открыли сразу по трем статьям: п. 6 ч. 2 ст. 115 УК «Умышленное убийство», ч. 4 ст. 187 УК «Разбой» и ч. 3 ст. 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством». Полиция разыскивает свидетелей.