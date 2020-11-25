27 ноября запланировано разведение николаевских мостов: Ингульского и Варваровского. Об этом сообщают в ГП «Николаевский судостроительный завод».

Разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00 в связи с выходом из акватории завода среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».

На предприятии также отмечают, что определено резервное время разведения 30 ноября и 1 декабря текущего года с 12:00 до 13:00.

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