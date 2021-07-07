«В пламени оккупации» — новая книга об исторических событиях времен немецко-румынской оккупации, которую на днях представили в Николаеве. Ее написали местные авторы Наталья и Станислав Сугацкие, Татьяна Даниленко. Свой вклад внесла и бывшая руководительница музея подпольного движения, ныне покойная Людмила Ташлай.

В издании авторы раскрывают трагическую судьбу мирного населения, военнопленных и осторбайтеров в годы немецко-румынской оккупации края. Акцентируют внимание на геноциде против евреев и цыган. В книге приведены истории спасения и данные о праведниках, которые с риском для жизни спасали евреев в период немецко-румынской оккупации. Также рассказывается о масштабах разрушений и об убытках, нанесенных Николаевщине в военные годы.

сюжет ТРК Сатурн

«В пламени оккупации» выпустило в свет издательство Ирины Гудым. Для обложки издательница выбрала рисунок николаевской художницы Инны Мяло, который очень хорошо вписывался в концепцию книги.

Книга вышла тиражом 100 экземпляров, половину подарили николаевским библиотекам и они доступны для прочтения. По словам авторов, она может быть интересной широкому кругу читателей.