В ноябре 2020 года на сайте одного из СМИ была опубликована информация о расхождении сведений в протоколах городской и областной ТИК по шести кандидатам в депутаты в областной совет. По информации ГУНП в Николаевской области, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использования или хранения незаконно изготовленной или поддельной избирательной документации, документации референдума, а так же включение в избирательной документации или документации референдума заведомо недостоверных сведений).

В ходе досудебного расследования следствием было получено решение Пятого апелляционного административного суда города Одессы от 17 ноября 2020 года (вступившего в законную силу), согласно которому установлено, что Николаевской областной ТИК была допущена техническая ошибка при утверждении результатов выборов депутатов Николаевского областного совета, в части не учета результатов уточненного протокола Николаевской городской ТИК «Об итогах голосования по выборам депутатов Николаевского областного совета в пределах территориального избирательного округа» от 5 ноября 2020 года.

В связи с этим, Николаевскую ОТИК обязали повторно провести процедуры установления итогов голосования в пределах территориального избирательного округа среди кандидатов от Николаевской региональной организации политической партии.

Таким образом, факт фальсификации или подделки постановления Николаевской областной ТИК не нашел своего подтверждения. То есть, данное решение суда свидетельствует об отсутствии состава уголовного преступления. На основании пункта 2 части 1 статьи 284 УПК Украины 30 декабря следователем было принято решение о закрытии уголовного производства.