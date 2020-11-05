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Главная страница » Blog » Политика » В полицию Николаевщины поступило 415 заявлений о нарушении избирательного законодательства

В полицию Николаевщины поступило 415 заявлений о нарушении избирательного законодательства

В полицию Николаевщины поступило 415 заявлений о нарушении избирательного законодательства
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Согласно части 7 статьи 23 «Публичность и открытость избирательного процесса» Избирательного кодекса Украины, в течение десяти дней после дня голосования Национальная полиция Украина обеспечивает обнародование на официальном веб-сайте обобщенных сведений о количестве начатых уголовных производств и количество зарегистрированных органами Национальной полиции Украины обращений, связанных с нарушением законодательства о выборах при соответствующего избирательного процесса.

В период с 5 сентября по 4 ноября в целом поступило 415 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Всего органами полиции составлено 46 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 17 уголовных производств: 5 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 12 — связанных с избирательным процессом.

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Елена Кораб

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