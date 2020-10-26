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Главная страница » Blog » Политика » В полицию поступило 94 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на Николаевщине

В полицию поступило 94 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на Николаевщине

В полицию поступило 94 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на Николаевщине
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В Николаевской области процесс волеизъявления граждан преимущественно прошел без серьезных нарушений. Сейчас члены комиссий осуществляют подсчет голосов. Полицейские на местах продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и сопровождение вывоз избирательной документации.

Всего в полицию поступило 94 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, из них составлены четыре административных протокола (за повреждения бюллетеней), два факта не нашли своего подтверждения, по 88 решения принимаются.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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