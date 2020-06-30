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2 - В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве - коммуникационная шахта
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Главная страница » Blog » Происшествия » В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве – коммуникационная шахта

В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве — коммуникационная шахта

В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве — коммуникационная шахта
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29 июня в 18:43 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на проспекте Центральном г. Николаева.

По сигналу были направлены отделения 2,3 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что вероятно в результате короткого замыкания электропроводки загорелась коммуникационная шахта с 4 по 7 этаж, после чего образовалось плотное задымление в подъезде.

poz2 - В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве - коммуникационная шахта

Спасатели вывели в защитных масках на свежий воздух двух женщин, ребенка (примерно 2-х лет), бабушку из квартир с 3 и 4 этажей. Пожар с помощью порошковых огнетушителей был локализован в 19:07, ликвидирован в 19:21 на площади 10 кв м.

poz1 - В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве - коммуникационная шахта

К  ликвидации привлекалось 14 человек, 5 единиц техники. На месте работали аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и медики.

Медицинская помощь понадобилась 33-летней жительнице, которая  успела надышаться продуктами горения. Госпитализация ей не понадобилась.

 В тот же день в 20:15 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Строителей г. Очаков.

poz3 - В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве - коммуникационная шахта

По указанному адресу прибыли три отделения 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Стало известно, что огонь охватил балкон на четвертом этаже дома. В 20:28 пожар был локализован, 20:33 — ликвидирован на площади 8 кв м, не допущено распространение внутрь квартиры.

Причина устанавливается.

poz4 - В понедельник вечером спасатели ликвидировали пожары в двух девятиэтажках: в Очакове горел балкон, в Николаеве - коммуникационная шахта

К тушению привлекалось 3 единицы техники, 10 человек.

Дополнительно прибыли карета скорой медицинской помощи, аварийная бригада АО «Николаевгаз».

Пострадавших при пожаре нет.

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Елена Кораб

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