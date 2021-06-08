Сегодня, 8 июня, начали текущий средний ремонт автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог) в пределах города Николаева. Об этом сообщают в САД Николаевской области.

Участок ремонта дороги М-14 на км 129 + 025 — км 139 + 590 совпадает с улицами города:

Веселиновская;

Веселиновская; Одесское шоссе;

Одесское шоссе; Большая Морская (от улицы Никольской до улицы Пушкинской);

Большая Морская (от улицы Никольской до улицы Пушкинской); Никольская (от улицы Пушкинской до улицы Большой Морской);

Никольская (от улицы Пушкинской до улицы Большой Морской); Пушкинская ( от улицы Большой Морской до Ингульского моста);

Пушкинская ( от улицы Большой Морской до Ингульского моста); проспект Героев Украины и мосты через реки Южный Буг и Ингул.

Дорожники начали срезать старое асфальтобетонное покрытие на улице Веселиновской, начиная от храма Святого Николая и движутся в направлении Варваровского моста.

Проезд транспорта осуществляется по Одесскому шоссе в двустороннем режиме. Движение может быть затруднено. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.

О дальнейших перемещения дорожных бригад в рамках ремонта в САД сообщат дополнительно.