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Главная страница » Blog » Путешествия » В пределах Николаева начался ремонт “одесской трассы” – в Варваровке затруднен проезд

В пределах Николаева начался ремонт «одесской трассы» — в Варваровке затруднен проезд

1971676556334 n - В пределах Николаева начался ремонт
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Сегодня, 8 июня, начали текущий средний ремонт автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог) в пределах города Николаева. Об этом сообщают в САД Николаевской области.

Участок ремонта дороги М-14 на км 129 + 025 — км 139 + 590 совпадает с улицами города:

  • Веселиновская;
  • Одесское шоссе;
  • Большая Морская (от улицы Никольской до улицы Пушкинской);
  • Никольская (от улицы Пушкинской до улицы Большой Морской);
  • Пушкинская ( от улицы Большой Морской до Ингульского моста);
  • проспект Героев Украины и мосты через реки Южный Буг и Ингул.
19734862 n 1024x682 - В пределах Николаева начался ремонт

Дорожники начали срезать старое асфальтобетонное покрытие на улице Веселиновской, начиная от храма Святого Николая и движутся в направлении Варваровского моста.

Проезд транспорта осуществляется по Одесскому шоссе в двустороннем режиме. Движение может быть затруднено. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.

О дальнейших перемещения дорожных бригад в рамках ремонта в САД сообщат дополнительно.

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Алина Сидорова

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