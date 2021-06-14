В понедельник, 14 июня, после сильного дождя часть проспекта Центрального в который раз превратилась в сплошное озеро.

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Проспект, от улицы Малой Морской до улицы Инженерной, полностью залило водой. Движение транспорта на этом участке стало полностью невозможным, от Соборной до Малой Морской и от Садовой до Инженерной образовались заторы.

Машины, припаркованные в районе улицы Гражданской, оказались под водой, несколько машин полностью затонули. Вода поднялась настолько высоко, что люди не могли передвигаться по тротуарам.

В прошлом году в городском департаменте ЖКХ заявляли, что причинами подобных потопов, которые случались на этом участке не один раз, могли стать забитые травой стоки и возможные незаконные врезки в канализационную сеть.