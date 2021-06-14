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Главная страница » Blog » Происшествия » В районе “Дормашины” снова большой потоп

В районе «Дормашины» снова большой потоп

vlcsnap 2021 06 14 14h55m25s161 - В районе
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В понедельник, 14 июня, после сильного дождя часть проспекта Центрального в который раз превратилась в сплошное озеро.

видео ТРК Сатурн

Проспект, от улицы Малой Морской до улицы Инженерной, полностью залило водой. Движение транспорта на этом участке стало полностью невозможным, от Соборной до Малой Морской и от Садовой до Инженерной образовались заторы.

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Машины, припаркованные в районе улицы Гражданской, оказались под водой, несколько машин полностью затонули. Вода поднялась настолько высоко, что люди не могли передвигаться по тротуарам.

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В прошлом году в городском департаменте ЖКХ заявляли, что причинами подобных потопов, которые случались на этом участке не один раз, могли стать забитые травой стоки и возможные незаконные врезки в канализационную сеть.

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Алина Сидорова

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