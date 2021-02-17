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В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении
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Сейчас на трассе Н-11 Днепр-Николаев в районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении, которая поможет сохранить дороги области от разрушения из-за постоянных перегрузки фур и грузовиков.

Всего таких систем в области будет 5.

Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» сообщил Владислав Невеселый.

«Британские представители компании, которые поставят оборудование, всегда находятся на связи, консультируют, помогают с установкой и делятся зарубежным опытом», — отметил Владислав Невеселый.

sad ves 2 768x1024 - В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении
Фото: Служба автомобильных дорог Николаевской области

На сегодня уже выполнены основные работы по монтажу главной конструкции — арки, на которой будет размещено оборудование с датчиками измерения габаритов транспорта. И вспомогательная конструкция, где будет 6 камер трех типов: для всеобщего обозрения, определение номеров и кругового обзора.

Как работает WIM-система? Владислав Невеселый рассказал, что вся информация, полученная с камер, будет сведена в единую карточку автомобиля фото, номер, вес, габариты. Далее это передается в ситуационный центр, а данные злостных нарушителей направляются в полицию с конкретной фиксацией перегрузки.

sad ves 4 754x1024 - В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении
Фото: Служба автомобильных дорог Николаевской области

К прохождению сертификации, которая запланирована на март этого года, комплекс будет работать в тестовом режиме.

«Настройка самой системы происходит по следующему алгоритму: 1 автомобиль, трое весов, три скорости. 90 раз транспорт с разной загруженностью и скоростью будет проезжать через WIM. Таким образом корректируется точность показателей комплекса», — отметил Владислав Невеселый.

sad ves 3 1024x768 - В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении
Фото: Служба автомобильных дорог Николаевской области

Глава службы автодорог в Николаевской области отметил, что сейчас, на моменте монтажа уже заметна результативность установки «умной» системы — срабатывает психологический фактор: водитель видит камеру и автоматически притормаживает. А когда комплекс заработает на полную, то результат не заставит себя долго ждать, ведь речь цифр исключает человеческий фактор.

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Татьяна Корбун

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