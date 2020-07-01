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Главная страница » Blog » Происшествия » В районе завода “Дормашина” построят новые ливневки

В районе завода «Дормашина» построят новые ливневки

В районе завода «Дормашина» построят новые ливневки
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Вчера, 30 июня, на проспекте центральном в районе бывшего завода «Дормашина» вновь произошел масштабный потоп. После предыдущего затопления, которое случилось 24 июня, в горисполкоме начали выяснять, кто виноват в этой ситуации и что необходимо срочно сделать, чтобы избежать подобных потопов в будущем.

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Во время аппартного совещания, прошедшего в горисполкоме, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сказал, что причиной такого затопления стали забитые травой стоки.

Причиной, по которой была затоплена «Дормашина» у нас, банально, стала трава. Был осуществлен покос бульварной части проспекта Центрального в районе обеда. Подрядчик Не успела убрать покошенную траву и ливневые колодцы накрыло ковром.
2020 06 30 dormashina - В районе завода

Сергей Коренеев также сообщил, что в департаменте уже начали решать эту проблему. В ближайшее время специалисты ГКП «Николаевводоканал» вместе с КП «ЭЛУ автодорог» исследуют коллектор от «Дормашины» до морпорта, выяснят не были ли осуществлены незаконные врезки в городскую канализацию.
Также в департаменте уже приняли решение о строительстве дополнительных колодцев на проспекте Центральном от улицы Садовой до Инженерной и нового вертикального слива у бывшего завода.

Директор департамента сообщил, что проблема с подтоплением должна решиться в ближайшие три недели.

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Алина Сидорова

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