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Главная страница » Blog » Происшествия » В Рыбаковке в море утонула женщина

В Рыбаковке в море утонула женщина

В Рыбаковке в море утонула женщина
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22 июля в 15:20 в Службу спасения поступило сообщение, что местными жителями с. Рыбаковка Березанского района в Черном море обнаружено бездыханное тело женщины 1954 г.р. По словам граждан тело находилось вблизи скал.

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Спасатели 8 государственной пожарно-спасательной части с помощью надувной лодки «Барк» изъяли труп на сушу. В дальнейшем тело утонувшей доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы. Николаева.

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Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

u4 1 - В Рыбаковке в море утонула женщина

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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