22 июля в 15:20 в Службу спасения поступило сообщение, что местными жителями с. Рыбаковка Березанского района в Черном море обнаружено бездыханное тело женщины 1954 г.р. По словам граждан тело находилось вблизи скал.

Спасатели 8 государственной пожарно-спасательной части с помощью надувной лодки «Барк» изъяли труп на сушу. В дальнейшем тело утонувшей доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы. Николаева.

Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.