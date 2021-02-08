Сегодня, 8 февраля 2021, на территории Николаевской области наблюдается осложнение погодных условий, а именно: снижение температуры, мелкий дождь, на дорогах гололедица, местами дорожное покрытие заснеженное. Для обработки дорог противогололедными материалами на приоритетных трассах области задействовано 53 спецмашины и 73 дорожника. Об этом сообщают в пресс-службе САД в Николаевской области.

По состоянию на 11:00 проезд по всем автодорогам государственного значения Николаевской обеспечен. Есть незначительные осложнения в движении на Проспекте Героев Украины по городу Николаеву. Там, для недопущения образования скользкости и заторов, дорожная техника посыпает покрытие повторно.

Как сообщили в Николаевской ОГА, для мониторинга состояния автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев» привлечено мобильную группу ГУ ГСЧС (1 ед. тех. повышенной проходимости, 3 человека). Водителей просят быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам области. Избегать резкого торможения и маневрирования транспортом. Во время работы снегоуборочной техники – обеспечивать беспрепятственное движение спецтехники.