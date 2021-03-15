В Николаеве полиция расследует обстоятельства убийства женщины в съемной квартире в центре города.

14 марта на линию «102» позвонила владелица квартиры, расположенной на пр. Центральном, и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

Фото: ГУ НП Николаевской области

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции № 1, руководство ГУ НП и Николаевского районного управления полиции. 37-летняя женщина была мертва, а эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил огнестрельное ранение в голову.

Фото: ГУ НП Николаевской области

Сейчас по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование. Оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания причастных к преступлению лиц.