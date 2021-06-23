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Главная страница » Blog » Спорт » В СК «Заря» начали ремонтировать бассейн

В СК «Заря» начали ремонтировать бассейн

bassejn zorja - В СК «Заря» начали ремонтировать бассейн
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22 июня в Николаеве приступили к ремонту чаши бассейна спортивного комплекса «Заря». Работы планируют закончить до 30 сентября этого года.

Об этом сообщает управление капитального строительства городского совета в Фейсбук.

Общая стоимость работ составляет 4 669 744 гривен, срок выполнения работ составляет 30.09.2021. По состоянию на 22 июня 2021 года в рамках выполнения строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Капитальный ремонт чаши бассейна спорткомплекса« Заря »по адресу: город Николаев, улица Театральная, 10 », частично демонтирована керамическая плитка облицовки чаши, — написано в сообщении.
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Алина Сидорова

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