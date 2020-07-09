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В Снигиревском районе фермер спрятал плантацию конопли среди ячменя

В Снигиревском районе фермер спрятал плантацию конопли среди ячменя
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8 июля сотрудники Снигиревского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры уничтожили масштабный наркоурожай. Более 3500 кустов конопли росли на поле среди ячменя. Полицейские уже установили владельца земельного участка, где была высажена зерновая культура вместе с наркорастениями.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 310 УК Украины «Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

sniguriwka7 1024x576 - В Снигиревском районе фермер спрятал плантацию конопли среди ячменя

Кусты конопли направлены на экспертизу, после получения выводов которой будут приниматься дальнейшие процессуальные действия в отношении привлечения фермера к ответственности.

Отдел коммуникации Николаевской области.

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Елена Кораб

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