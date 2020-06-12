13 июня в центре Николаева не будет воды. Отключение связано со строительством дюкера через Южный Буг и подключение сетей водоснабжения у микрорайону Варваровка.
В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков
В этот день с 9.00 до 17.00 водоснабжения ограничат по адресам:
- ул. Никольская, ул. Адмирала Макарова, ул. Спасская от ул. Садовая до ул. артиллерийская;
- ул. Большая Морская, ул. Потемкинская, ул. Шевченко, ул. Адмиральская от ул. Садовая к Бугского бульвара;
- ул. Садовая от пр. Центральный до ул. Никольская;
- ул. Инженерная от пр. Центральный до ул. адмиральская;
- ул. Гражданская, ул. Малая Морская, ул. Шнеерсона, ул. Московская, ул. Соборная, ул. Лягина, ул. Декабристов от пр. Центральный до ул. адмиральская;
- ул. Пушкинская, ул. Фалеевская от ул. Набережная до пр. Центральный;
- ул. Наваринское от ул. Адмиральская до ул. Адмирала Макарова;
- ул. Артиллерийская от ул. Набережная до ул. Адмирала Макарова;
- ул. Обсерваторная от ул. 8 Марта до ул. Большая Морская;
- ул. Террасная от Бугского бульвара до ул. Большая Морская;
- ул. Мостостроителей;
- ул. Лагерное Поле