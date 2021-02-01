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Главная страница » Blog » Происшествия » В течение прошлой недели подразделения ГСЧС Украины спасли 102 человека и ликвидировали 813 пожаров

В течение прошлой недели подразделения ГСЧС Украины спасли 102 человека и ликвидировали 813 пожаров

В течение прошлой недели подразделения ГСЧС Украины спасли 102 человека и ликвидировали 813 пожаров
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В течение прошедшей недели (с 25.01 по 31.01) подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий. Об этом сообщает в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 182 чрезвычайных события, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 102 человека.

Ликвидировано 813 пожаров, спасено на пожарах 25 человек и не допущено уничтожение огнем 4392 здания и 47 ед. техники. На пожарах погибло 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 74 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ДСНС осуществлено 100 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 876 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 19 человек.

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Людмила Александрова

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