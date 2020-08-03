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Главная страница » Blog » Происшествия » В течение суток спасатели Николаевщины потушили 9 пожаров

В течение суток спасатели Николаевщины потушили 9 пожаров

В течение суток спасатели Николаевщины потушили 9 пожаров
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2 августа подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области девять раз выезжали на тушение пожаров.

Возгорания сухой травы, кустарников, мусора на открытых территориях ликвидировали пожарные Братского, Витовского, Снигиревского, Первомайского районов и г. Николаева. Наибольшие по масштабам возгорания возникали в Ингульском районе Николаева (6,5 га) и г. Первомайск (4 га). В подавляющем большинстве горения были вызваны неосторожным обращением с огнем.

p3 - В течение суток спасатели Николаевщины потушили 9 пожаров

В этот же день на ул Курортной в г. Очаков спасатели в составе двух пожарно-спасательных отделений ликвидировали пожар на территории пансионата «Прибой». Горела деревянная постройка, которая не эксплуатируется, на площади 20 кв м, пожар вызвал поджог.

p2 - В течение суток спасатели Николаевщины потушили 9 пожаров

Дежурное отделение 16 государственной пожарно-спасательной части привлекалось на тушение мусора, домашней утвари в здании, которое не эксплуатируется на ул Бойко-Блохина с Пересадовка Витовского района. Благодаря слаженной работе сотрудников ГСЧС не допущено переброски пламени на рядом расположен частный жилой дом. Причина пожара устанавливается.

Всего от ГСЧС работало 12 единиц техники, 39 человек.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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