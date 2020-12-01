За прошедшие сутки в жилых домах Николаева и области случилось 5 пожаров, один из них — на улице Христо Ботева в Центральном районе Николаева. Спасателям сообщили о нем 30 ноября в 21:36.

Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Отделение 1 ГПСЧ, которое приехало на вызов выяснило, что пожар начался между дымоходом и перекрытием из деревянных балок и соломы. Спасателям пришлось эвакуировать с чердака владельца дома, который самостоятельно пытался потушить огонь. На свежий воздух также вывели и жену хозяина. Супруги не нуждались медицинской помощи.

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В 21:49 пожар удалось локализовать и в 22:00 ликвидировать полностью. Его причиной называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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