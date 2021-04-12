На территории Тилигульского регионального ландшафтного парка началось строительство трех крупных искусственных платформ — островков для гнездования редких околоводных птиц. Об этом сообщили на сайте Николаевского областного совета.

Первые три острова общей площадью 500 м. кв. расположатся на закрытых озерах и мелководьях Тилигульской пересыпи в пределах Коблевской территориальной громады. Среди потенциальных будущих жителей островов две птички занесенные в Красную книгу Украины — Шилоклювка и Кулик-долгоног, остальные охраняется международными конвенциями.

Волшебный Тилигульский лиман — одно из красивейших мест на Черном море. Поражает многообразием флоры и фауны. Заповедные угодья поддерживают существование многих редких представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Но даже в потенциально благоприятных условиях для воспроизведения многих видов птиц в Тилигульском парке наблюдается дефицит природных мест и низкая успеваемость их гнездования.