Сегодня Понедельник, 12 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

karta 600x400 - Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание

Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание

image 600x400 - Минздрав создаёт систему реабилитации для переболевших коронавирусом

Минздрав создаёт систему реабилитации для переболевших коронавирусом

2020 05 07 test 600x400 - Пробное ВНО 2021: эксперты подготовили видеокомментарии ко всем заданиям по всем предметам

Пробное ВНО 2021: эксперты подготовили видеокомментарии ко всем заданиям по всем предметам

2020 05 06 budzet obshchestwenij 600x400 - В Николаеве стартовал прием проектов на Общественный бюджет

В Николаеве стартовал прием проектов на Общественный бюджет

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Зоосад » В Тилигульском парке строят островки-платформы для редких птиц

В Тилигульском парке строят островки-платформы для редких птиц

tiligul - В Тилигульском парке строят островки-платформы для редких птиц
0

На территории Тилигульского регионального ландшафтного парка началось строительство трех крупных искусственных платформ — островков для гнездования редких околоводных птиц. Об этом сообщили на сайте Николаевского областного совета.

Первые три острова общей площадью 500 м. кв. расположатся на закрытых озерах и мелководьях Тилигульской пересыпи в пределах Коблевской территориальной громады. Среди потенциальных будущих жителей островов две птички занесенные в Красную книгу Украины — Шилоклювка и Кулик-долгоног, остальные охраняется международными конвенциями.

Волшебный Тилигульский лиман — одно из красивейших мест на Черном море. Поражает многообразием флоры и фауны. Заповедные угодья поддерживают существование многих редких представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Но даже в потенциально благоприятных условиях для воспроизведения многих видов птиц в Тилигульском парке наблюдается дефицит природных мест и низкая успеваемость их гнездования.

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post 12 апреля в Николаеве завершится отопительный сезон
Next post Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский