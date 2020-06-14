В Украине подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего в Украине 489 334 образцы исследованы методом ПЦР и 78822 образцы — методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено в 2294 детей и 5494 медиков. В госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 314 пациентов. 22240 больных находились на амбулаторном лечении.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1393 (851 выздоровел)
Волынская обл. — 1398 (449 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)
Донецкая обл. — 292 (128 выздоровели)
Житомирская обл. — 1045 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1632 (684 выздоровели)
Запорожская обл. — 527 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1728 (1013 выздоровели)
г. Киев — 3904 (1164 выздоровели)
Киевская обл. — 1995 (724 выздоровели)
Кировоградская обл. — 582 (476 выздоровели)
Луганская обл. — 56 (47 выздоровели)
Львовская обл. — 2797 (618 выздоровели)
Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)
Одесская обл. — 1099 (423 выздоровели)
Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. — 2341 (1280 выздоровели)
Сумская обл. — 215 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1427 (1020 выздоровели)
Харьковская обл. — 1521 (715 выздоровели)
Херсонская обл. — 180 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 556 (416 выздоровели)
Черкасская обл. — 543 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. — 3916 (1225 выздоровели)
Черниговская обл. — 410 (81 выздоровели).