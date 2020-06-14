В Украине подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего в Украине 489 334 образцы исследованы методом ПЦР и 78822 образцы — методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2294 детей и 5494 медиков. В госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 314 пациентов. 22240 больных находились на амбулаторном лечении.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1393 (851 выздоровел)

Волынская обл. — 1398 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. — 292 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1045 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1632 (684 выздоровели)

Запорожская обл. — 527 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1728 (1013 выздоровели)

г. Киев — 3904 (1164 выздоровели)

Киевская обл. — 1995 (724 выздоровели)

Кировоградская обл. — 582 (476 выздоровели)

Луганская обл. — 56 (47 выздоровели)

Львовская обл. — 2797 (618 выздоровели)

Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. — 1099 (423 выздоровели)

Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. — 2341 (1280 выздоровели)

Сумская обл. — 215 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1427 (1020 выздоровели)

Харьковская обл. — 1521 (715 выздоровели)

Херсонская обл. — 180 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 556 (416 выздоровели)

Черкасская обл. — 543 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3916 (1225 выздоровели)

Черниговская обл. — 410 (81 выздоровели).